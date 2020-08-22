Не утихает политическая борьба в Штатах

Президент США снова выступил против голосования по почте, которое может задержать результаты выборов избирателей сроком на несколько недель или даже месяцев. Если победитель не будет известен до конца года, Трампу придется покинуть Белый дом. На его место, по закону, должен прийти на время спикер палаты представителей конгресса — демократ Нэнси Пелоси.