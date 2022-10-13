Не ждать 18 лет! Врач из Стэнфорда предложила трансгендерную хирургию подросткам

Волну недовольства и критики среди интернет-пользователей получила детский врач из Стэнфорда, когда на конференции предложила подросткам не ждать 18 лет и избавляться от органов, которые им не нужны, ведь юные трансгендеры все равно вырастают бесплодными от гормональной терапии. Врач также отметила, что спрос на трансгендерную хирургию значительно вырос: "Поскольку желающие более открыто могут обращаться за терапией, спрос на трансгендерную хирургию вырос в 5 раз за последние 5 лет".