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Не ждать 18 лет! Врач из Стэнфорда предложила трансгендерную хирургию подросткам
Волну недовольства и критики среди интернет-пользователей получила детский врач из Стэнфорда, когда на конференции предложила подросткам не ждать 18 лет и избавляться от органов, которые им не нужны, ведь юные трансгендеры все равно вырастают бесплодными от гормональной терапии. Врач также отметила, что спрос на трансгендерную хирургию значительно вырос: "Поскольку желающие более открыто могут обращаться за терапией, спрос на трансгендерную хирургию вырос в 5 раз за последние 5 лет".
Петиция против учителя труда в Канаде
В Онтарио продолжается битва родителей с так называемым педагогом, который внезапно осознал себя женщиной. Он стал приходить на работу с накладной грудью и в мини-юбке. Обеспокоенные родители создали петицию. Учитель труда с новым именем Кайла обвинил всех в трансофобии и пришел оспаривать коллективное обращение. При этом руководство школы проблем в поведении педагога не видит.
Фото для иллюстрации: pixabay.com
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