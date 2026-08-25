Третья ночь испытаний для жителей Кубани: атаки украинских дронов следуют одна за другой, и каждый раз под ударом оказываются гражданские объекты и мирные люди.

Под ударом ВСУ гражданские объекты и мирные люди

В Северском районе обломки БПЛА упали на территорию железнодорожной станции: погибли два человека, повреждены десятки частных домов и нефтеперерабатывающее предприятие. В ночь на 24 августа обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре, погибли трое детей. Жителей призывают прятаться в укрытия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по мирным жителям, подчеркнув, что атаки являются нарушением международного гуманитарного права.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден - напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Именно террор становится для Киева последним средством попытки изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию".

Масштабы киевских преступлений говорят сами за себя: только за период с 10 по 19 августа жертвами атак ВСУ стали 475 гражданских лиц. По гражданским объектам на российской территории выпущено не менее семи с лишним тысяч боеприпасов.