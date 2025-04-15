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Небензя: Прекращение огня из-за действий Киева нереалистично
Говорить о прекращении огня в Украине на данном этапе нереалистично. Запад не выразил готовности надавить на киевский режим в вопросе соблюдения моратория на удары по энергетике. Об этом по итогам закрытых слушаний в Совбезе ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
"Россия с самого начала строго соблюдала условия этого соглашения, чего не скажешь об Украине. Хотя Зеленский публично выразил поддержку режиму прекращения огня, на деле украинские силы в значительной степени его проигнорировали, ежедневно совершая атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России. С момента вступления моратория в силу 18 марта ВСУ нанесли более 120 ударов".
Консультации, инициированные Россией, дипломат назвал "самыми странными" в своей карьере. В обсуждении приняли участие только США. Остальные по привычке пытались оправдать украинскую сторону.