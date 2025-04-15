Говорить о прекращении огня в Украине на данном этапе нереалистично. Запад не выразил готовности надавить на киевский режим в вопросе соблюдения моратория на удары по энергетике. Об этом по итогам закрытых слушаний в Совбезе ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

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Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Россия с самого начала строго соблюдала условия этого соглашения, чего не скажешь об Украине. Хотя Зеленский публично выразил поддержку режиму прекращения огня, на деле украинские силы в значительной степени его проигнорировали, ежедневно совершая атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России. С момента вступления моратория в силу 18 марта ВСУ нанесли более 120 ударов".