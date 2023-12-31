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Небензя высказался об атаке на Белгород: Преднамеренный теракт против мирных жителей

Очередное военное преступление Киевского режима и акт терроризма. Количество погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины выросло до 22. Еще 109 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака ВСУ на Белгород - это заранее спланированный теракт против мирного города. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН на созванном Москвой заседании Совбеза организации.

Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель, наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений. Еще раз хочу акцентировать: перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание.
Василий Небензя, постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН

Примечательно, что Чехия отказалась направить дипломатов в Совбез ООН для обсуждения удара по Белгороду ракетами чешских РСЗО Vampire. В связи с трагическими событиями в Белгороде в некоторых городах России отменили традиционные городские гуляния в новогоднюю ночь и праздничные салюты.

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