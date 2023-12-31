Небензя высказался об атаке на Белгород: Преднамеренный теракт против мирных жителей

Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель, наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений. Еще раз хочу акцентировать: перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание.

Василий Небензя, постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН