3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Небензя высказался об атаке на Белгород: Преднамеренный теракт против мирных жителей
Очередное военное преступление Киевского режима и акт терроризма. Количество погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины выросло до 22. Еще 109 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака ВСУ на Белгород - это заранее спланированный теракт против мирного города. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН на созванном Москвой заседании Совбеза организации.
Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель, наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений. Еще раз хочу акцентировать: перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание.
Примечательно, что Чехия отказалась направить дипломатов в Совбез ООН для обсуждения удара по Белгороду ракетами чешских РСЗО Vampire. В связи с трагическими событиями в Белгороде в некоторых городах России отменили традиционные городские гуляния в новогоднюю ночь и праздничные салюты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября