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Небензя: Отказ Британии проводить заседание по ситуации в Буче беспрецедентный
Россия считает отказ Великобритании о проведении заседания Совета Безопасности ООН по провокации в Буче беспрецедентным случаем. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил постпред России при ООН. Василий Небензя подчеркнул - западные делегации предпочли совместить обсуждение по ситуации в Буче с общей дискуссией по гуманитарным вопросам в Совбезе ООН во вторник, чтобы переключить внимание от постановочной провокации.
То, что случилось вчера и сегодня, - это беспрецедентно, невероятно, невообразимо - то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства. Причина, по которой западные делегации делают это, проста. Западным организаторам невыгодно проводить заседание Совбеза, созванного Россией, поскольку это потрясет антироссийский сюжет, который они активно продвигают.
Напомним, после выдвинутых против Москвы обвинений в причастности к убийству мирных жителей города Буча российская сторона дважды запрашивала проведение срочного заседания Совбеза ООН. Однако, по сообщениям российского МИД, председательствующая в этом месяце Великобритания оба раза отказала.
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