Небензя: Отказ Британии проводить заседание по ситуации в Буче беспрецедентный

То, что случилось вчера и сегодня, - это беспрецедентно, невероятно, невообразимо - то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства. Причина, по которой западные делегации делают это, проста. Западным организаторам невыгодно проводить заседание Совбеза, созванного Россией, поскольку это потрясет антироссийский сюжет, который они активно продвигают.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН