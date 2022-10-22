Небензя: Покупка Россией БПЛА у Ирана - фейк

Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции Совета Безопасности 2237. Отвергаем также любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН. Примером чего является распространенное сегодня в Совете Безопасности письмо Германии, Франции и Великобритании.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН