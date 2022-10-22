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Небензя: Покупка Россией БПЛА у Ирана - фейк

Заявления Запада о поставках иранских беспилотников России являются фейком. Об этом заявил постпред России при ООН. Так Василий Небензя прокомментировал письмо Германии, Франции и Великобритании в секретариат ООН, где содержались соответствующие обвинения. Согласно Уставу организации, секретариат не может вести расследование без санкции со стороны Совбеза.

Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции Совета Безопасности 2237. Отвергаем также любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН. Примером чего является распространенное сегодня в Совете Безопасности письмо Германии, Франции и Великобритании.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Ранее постпред Ирана при ООН отрицал поставки "беспилотников для применения в конфликте в Украине". А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла предъявленные претензии по этому поводу "набором ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений".

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