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Небензя: Украина - полигон для утилизации устаревшего и испытания нового оружия НАТО
Совет ЕС утвердил выделение Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде льготного кредита в счет обещанных 9 миллиардов. Информацию подтвердил источник в Брюсселе. И никого не смущает, что украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По заявлению представителя России в Совбезе ООН, из Украины делают мировой хаб для нелегальных поставок вооружений. В будущем его могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и Африке. Но Запад не променяет свою выгоду на коллективную безопасность. Было бы наивным полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: Украина - это не только площадка для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигон для испытания нового, а также рекламирования оружия, идущего на экспорт. Терять такую возможность Западу невыгодно.
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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