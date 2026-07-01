Небо над Венесуэлой окрасилось в багровые тона после мощнейшего землетрясения. Жители Каракаса массово делятся в соцсетях кадрами необычного атмосферного явления.

Ученые объясняют аномалию рэлеевским рассеянием. Сейсмическая активность подняла в воздух тонны пыли и песка. Плотный слой частиц задерживает короткие лучи, пропуская лишь самые длинные волны спектра - красные и оранжевые.



Тем временем в стране продолжается поисковая операция после подземных толчков магнитудой до 7,5 баллов. По последним данным, стихия унесла жизни более 1900 человек. Поиски пострадавших не прекращаются.