На Западную Европу надвигается песчаная буря. Небо и снег в Альпах и Пиренеях окрасились в оранжевый цвет. Песчинки на многие километры принесли с Сахары сильные ветры. И хотя такое явление происходит почти ежегодно, по данным метеорологов, в этот раз масштаб особенно велик из-за небывало большого количества частиц песка в воздухе.



