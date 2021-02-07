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Небо и снег в Альпах и Пиренеях окрасились в оранжевый цвет
На Западную Европу надвигается песчаная буря. Небо и снег в Альпах и Пиренеях окрасились в оранжевый цвет. Песчинки на многие километры принесли с Сахары сильные ветры. И хотя такое явление происходит почти ежегодно, по данным метеорологов, в этот раз масштаб особенно велик из-за небывало большого количества частиц песка в воздухе.
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