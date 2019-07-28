Небо над Францией в эти выходные окрасилось во все цвета радуги

Десятки аэростатов поднялись ввысь на ежегодном фестивале воздушных шаров, проходящем на летном поле Шамбле. В этом году во время праздника уже установили новый мировой рекорд по одновременному взлету воздушных шаров. Продлится фестиваль 10 дней.