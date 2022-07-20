3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Небывалая жара бьет по кошелькам простых людей в Европе. Мнение политолога Михаила Маркелова
Аномальное лето сжигает Европу, а небывалая жара бьет по кошелькам простых людей. По мнению российского политолога Михаила Маркелова, проблему климата можно решить глобально, но местные власти не торопятся действовать в интересах собственного населения.
Мы видим, что сегодня просто адское лето в Европе. Огромный температурный режим, и он продолжает расти, люди изнывают от жары. В ряде стран, таких как Испания, Португалия, гибнут люди. Там уже количество жертв приближается к тысяче человек. Но, тем не менее, европейские власти требуют от своего населения ограничить потребление воды и энергоносителей, то есть - электричества. Рекомендуют в Германии вообще устами Шольца полный бред, когда людям предлагают мыться раз в неделю. Растут цены на продукты питания, что грозит голодом не только африканским странам, хоть нас обвиняют в том, что мы не разрешаем выезд украинского зерна. Но в европейских странах, что связано прежде всего с ростом цен на энергоносители, у людей просто не останется денег на продукты питания. Но это мы говорим о лете, а зима будет холодная. И перспектива греться в резервации, как это предлагают опять-таки в Германии, создавать определенные кластеры закрытые, туда приглашать людей на обогрев, а потом отпускать в холодные дома. Я вообще в мировой истории таких вещей не помню.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все