Небывалая жара бьет по кошелькам простых людей в Европе. Мнение политолога Михаила Маркелова

Мы видим, что сегодня просто адское лето в Европе. Огромный температурный режим, и он продолжает расти, люди изнывают от жары. В ряде стран, таких как Испания, Португалия, гибнут люди. Там уже количество жертв приближается к тысяче человек. Но, тем не менее, европейские власти требуют от своего населения ограничить потребление воды и энергоносителей, то есть - электричества. Рекомендуют в Германии вообще устами Шольца полный бред, когда людям предлагают мыться раз в неделю. Растут цены на продукты питания, что грозит голодом не только африканским странам, хоть нас обвиняют в том, что мы не разрешаем выезд украинского зерна. Но в европейских странах, что связано прежде всего с ростом цен на энергоносители, у людей просто не останется денег на продукты питания. Но это мы говорим о лете, а зима будет холодная. И перспектива греться в резервации, как это предлагают опять-таки в Германии, создавать определенные кластеры закрытые, туда приглашать людей на обогрев, а потом отпускать в холодные дома. Я вообще в мировой истории таких вещей не помню.

Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)