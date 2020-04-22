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Небывало крупный град выпал в городе Элк-Сити в штате Оклахома

Размер градин достигал 5 сантиметров. Серьезно пострадали крыши десятков домов, а также стекла автомобилей. Для региона подобные бедствия нетипичны из-за сухого континентального климата.

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