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Небывало крупный град выпал в городе Элк-Сити в штате Оклахома
Размер градин достигал 5 сантиметров. Серьезно пострадали крыши десятков домов, а также стекла автомобилей. Для региона подобные бедствия нетипичны из-за сухого континентального климата.
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