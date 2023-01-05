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Небывалый град обрушился на Новый Южный Уэльс

Мощный грозовой фронт обрушил на Новый Южный Уэльс небывалых размеров град. Ледяные снаряды размером от шарика для пинг-понга до теннисного мяча разбивали окна, оставляли вмятины на крышах автомобилей, пронзали насквозь шифер.

Конец прошлого года и начало нынешнего стали для Австралии рекордными по уровню осадков.

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