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Небывалый снегопад в Москве - задержаны десятки рейсов
Сильный снегопад в Москве.Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, пишетSputnik.
По информации на 11:20 по московскому и минскому времени, во Внуково 28 рейсов задержано, десять отменено; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено.
Из Москвы в Минск сегодня запланировано около 10 рейсов, ни один из рейсов не отменен, следует из расписаний аэропортов.
Задержки случились лишь с двумя утренними рейсами из Шереметьево: вместо 8:25 самолет вылетел на 8:45, а рейс на 10:05 был задержан до 10:40. Ближайший рейс намечен на 12:20 из аэропорта Домодедово.
Фото:pixabay.com
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