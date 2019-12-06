Неделя нобелевских торжеств начинается в Стокгольме

Награды 15 лауреатам будут вручены 10 декабря. Торжественная церемония по традиции пройдет в Стокгольмской филармонии. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. В этом году ее удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Ему удалось поставить точку в многолетнем конфликте между Эфиопией и Эритреей, в результате которого пострадали свыше 700 000 человек.



