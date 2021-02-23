Неделя протестов: радикалы громят испанские города

Уже неделю на улицах Испании проходят столкновения протестующих с полицией из-за ареста рэпера Пабло Аселя. Сегодня ночью участники беспорядков поджигали мусорные баки, выстраивали баррикады и бросали стеклянные бутылки в сотрудников правоохранительных органов.





Беспорядки и погромы в Испании

По сообщениям полиции Каталонии, в Барселоне за время беспорядков разграбили дорогие магазины, среди которых Versace и Nike. Напомним,