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Неделя протестов: радикалы громят испанские города

Уже неделю на улицах Испании проходят столкновения протестующих с полицией из-за ареста рэпера Пабло Аселя. Сегодня ночью участники беспорядков поджигали мусорные баки, выстраивали баррикады и бросали стеклянные бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

Беспорядки и погромы в Испании

По сообщениям полиции Каталонии, в Барселоне за время беспорядков разграбили дорогие магазины, среди которых Versace и Nike. Напомним,

16 февраля рэпер Пабло Асель заббарикадировался в университете Льейды

, чтобы избежать тюремного заключения, но был оперативно найден и арестован сотрудниками полиции. Сейчас музыкант отбывает наказание за восхваление терроризма и оскорбление испанской короны в своих песнях и постах в "Твиттере".

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