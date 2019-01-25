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Неделя высокой моды в Париже
На роскошный бал в подводном царстве Карибского моря приглашает ливанский дизайнер Эли Сааб. Переливающиеся кристаллы на платьях напоминали брызги волн, а россыпь изумрудных пайеток – чешую. В коллекции появился и главный цвет сезона - коралловый.
Полупрозрачные текстуры кутюрного показа украсила ручная вышивка.Сбалансированная роскошь, но в экстремальной концентрации. Показ Александра Вотье отличился разнообразными силуэтами. В коллекцию вошли ультракороткие, но при этом пышные юбки в стиле 60-ых, наряды из леопардовой органзы, а также узкие костюмы с шейными платками и широкими манжетами. Таков он, гламур с французским привкусом.
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