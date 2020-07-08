Неделя высокой моды в Париже пройдет онлайн

Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Многие дизайнеры и креативные руководители модных домов предпочли представить свои коллекции осень/зима-2021 в нестандартном формате. Например, Dior представил 15-минутный короткометражный фильм с русалками и нимфами. В коллекцию по мотивам Théâtre de la Mode вошли 37 миниатюрных нарядов.



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