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Недолгое перемирие в Нагорном Карабахе
Гуманитарное перемирие,которое сегодня вступило в силу в Нагорном Карабахе, продлилось недолго. Ужечерез несколько часов после полуночи начали приходить сообщения об обстрелах.Ереван и Баку обвиняют друг друга в несоблюдении режима прекращения огня иприменении артиллерии. Минобороны Азербайджана уличило Армению в обстреленескольких деревень и города Джебраил. Официальный Ереван сообщил, чтопротивник пошел в наступление на границе с Ираном, чтобы взять под контрольводохранилище на реке Аракс. Продолжаются обстрелы и Степанакерта. С началабоевых действий в зоне карабахского конфликта погибло не менее 36 мирныхжителей, ранения получили 115 человек. Члены Совета Безопасности ООН по запросуРоссии, Франции и США готовятся к консультациям. Заседание пройдет завтра в 10вечера по Минску.
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