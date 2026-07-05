"Недооцененный континент": как Беларусь открывает новые возможности для сотрудничества с Индонезией

Новые договоренности, стратегические проекты и расширение сотрудничества со странами Азии открывают для Минска дополнительные возможности в экономике, логистике и международной политике.

Особое место в регионе занимает и Индонезия. Какие перспективы может иметь наше сотрудничество, рассказал российский политолог и китаевед Николай Вавилов.

"Во многом Индонезия недооценена. Ее трудно назвать просто страной, ведь в каком-то смысле это целый континент, протянувшийся на несколько тысяч километров с востока на запад: тысячи островов и огромное, динамично растущее население в сотни миллионов человек. Огромная страна, которой и есть чему поучиться у Беларуси, особенно в сельском хозяйстве, промышленном и военном производстве, строительстве и так далее. Это реально может быть импульсом", - считает политолог.

Николай Вавилов:

"Текущий момент - это нефтяной кризис, который может перерасти в продовольственный, а как следствие - и в социально-политический. Очень серьезная переменная. Это очень сильно воздействует на состояние элит в Индонезии. И Беларусь как крупнейший производитель калийных удобрений может стать здесь просто спасительным партнером для этой страны".