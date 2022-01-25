Недовольные ростом цен люди вышли на митинг к офису президента в Киеве

Недовольные ростом цен и снижением уровня жизни украинцы вышли на митинг в Киеве к офису президента. Здание охраняют сотни полицейских. Позже были предприняты попытки прорваться в здание Верховной рады.В стране из-за роста цен на газ и дефицита электроэнергии серьезно подорожала коммуналка. Правительство накануне даже вынуждено было пообещать заморозку тарифов и поддержку бедным из бюджета. Но если это не простая демагогия, проблемы все равно неизбежны: тарифы для производителей самых насущных товаров, включая молоко и хлеб.