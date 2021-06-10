Недовольные условиями труда мусорщики устроили погром в центре Парижа

Не успел Макрон оправиться от знаменитой пощечины, как тут же прилетело отходами - практически в лицо всей французской власти. Недовольные условиями труда мусорщики устроили погром прямо в здании мэрии одного из округов Парижа. Протестующие опорожнили мусорные баки, разбросав документацию вместе с отходами.

Уборщики отходов выступают против реформы госслужбы. Вместо 32 часов они должны теперь работать 35 без доплат. Кроме того, сокращаются отпуска, ограничивается право на забастовку. Возмущают мусорщиков и санитарные условия, в которых они вынуждены трудиться. Пока навстречу протестующим власти не идут. Мэр округа акцию протеста осудил, также отметил, что пострадали документы, связанные с вакцинацией от коронавируса.