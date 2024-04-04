Недовольство польских фермеров нарастает

Протесты фермеров в Польше продлятся до тех пор, пока не изменится глупая политика ЕС, которая уничтожает сельское хозяйство. Это признал экс-министр сельского хозяйства Польши. По сообщениям местных СМИ, Ардановский подчеркнул, что для удовлетворения аграриев нужно остановить украинский транзит, при этом обвинил Киев в неблагодарности.