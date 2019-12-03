Неформальный саммит. Лидеры СНГ соберутся в Санкт-Петербурге

Президент России предложил лидерам СНГ в конце декабря собраться в Санкт-Петербурге.





Об этом сообщил журналистам исполнительный секретарь Сергей Лебедев.

По его мнению, такой формат работы укрепит и политическое, и экономическое взаимодействие стран Содружества. А неформальный статус сам по себе позволит обсудить самый широкий круг вопросов, в том числе самые острые. Заранее повестка такого мероприятия не готовится, но это не мешает подобным встречам быть хедлайнерами информационного пространства в течение нескольких дней.

Сергей Лебедев, Исполнительный секретарь СНГ:

"Президент России предложил лидерам стран СНГ собраться еще раз внепланово 20 декабря в Санкт-Петербурге. Подготовка этой неформальной встречи глав государств СНГ сейчас идет. Надеемся, что она также послужит укреплению не только личных контактов, но и общего политического, и экономического взаимодействия наших стран".



По мнению Сергея Лебедева, год для Содружества заканчивается результативно