Нефть дорожает на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно ухудшается, ставя под угрозу глобальную энергетическую безопасность. На морских минах в Ормузском проливе за сутки подорвались 2 танкера. Каждый перевозил более 2 млн баррелей нефти. По утверждению КСИР, суда пытались пройти по неразрешенному Ираном маршруту. О судьбе экипажей не сообщается.

Параллельно продолжается эскалация и в Йемене. Баллистические ракеты хуситов вновь упали на территории международного аэропорта Адена в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным властей, пассажиры и экипажи самолетов не пострадали. Арабская коалиция отчиталась об уничтожении двух пусковых установок хуситов в городе Саада. На фоне фактического перекрытия Ираном Ормузского пролива и ударов хуситов по альтернативным логистическим узлам мировые цены на нефть марки Brent уже подскочили до 110 долларов за баррель.