Нефть подорожала сразу на 13 процентов

Скачок цен на нефть стал сильнейшим за последние 30 лет! Рост в 13 процентов произошел на фоне субботних событий, когда дроны-беспилотники атаковали крупнейшие нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Моментально добыча черного золота упала почти на 60 процентов. С компенсацией потерь Саудовская Аравия пока справляется. Ее запасов хватит еще примерно на месяц. Однако при надобности согласился помочь и Дональд Трамп. Он разрешил использовать нефть из стратегического резерва США для поддержания рынка. К слову, в последний раз американские хранилища распечатывались восемь лет назад.