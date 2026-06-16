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Нефтяной резерв США сократился до 340 млн баррелей
Автор:Редакция news.by
Стратегический нефтяной резерв США сократился до 340 млн баррелей - самого низкого уровня с лета 1983 года, передает CNBC.
За неделю запасы уменьшились почти на 9 млн баррелей на фоне масштабных экстренных поставок для компенсации перебоев на нефтяном рынке, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке.
Несмотря на сообщения о сделке Вашингтона и Тегерана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, аналитики и представители отрасли предупреждают, что мировые запасы нефти остаются на критически низком уровне и продолжат сокращаться еще несколько недель или месяцев, пока поставки не вернутся к норме.