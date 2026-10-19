Нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Ирана

В Ормузском проливе на мине подорвался очередной крупный нефтяной танкер. В результате детонации в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар. Название и владелец пострадавшего корабля пока не сообщаются.

По данным иранских военных, экипаж танкера нарушил правила транзита, намеренно отключив автоматическую систему идентификации прямо во время прохождения пролива. Это уже второй случай за последние 7 дней.

15 октября на аналогичном взрывном устройстве подорвался сухогруз под флагом Панамы.