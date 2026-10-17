Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе после столкновения с морской миной", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV. После взрыва на судне начался сильный пожар.

По информации иранской стороны, супертанкер двигался по маршруту, который не согласовал с властями Ирана. В момент происшествия судно перевозило более двух миллионов баррелей сырой нефти.

Сведения о судьбе экипажа пока не поступали.