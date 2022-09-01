Нефтяной кризис на Западе обещает превзойти газовый уже в ближайшие недели

Западу грозят новые энергетические муки: нефтяной кризис обещает дополнить и даже превзойти газовый уже в ближайшие недели. Стратегические запасы нефти в Соединенных Штатах упали до небывало низких значений. В период резкого роста цен на бензин президент Байден распорядился их расконсервировать и направить черное золото на внутренний рынок. Теперь запасы надо пополнять, а свободного рыночного ресурса нет. Это может означать сразу два ценовых скачка: на бензин - в Штатах, и на нефть - в рамках торгов на крупнейших биржах планеты. The Wall Street Journal сообщает, завтра лидеры G7 проведет переговоры по поводу ограничения цен на черное золото с возможным изъятием сверхприбыли.