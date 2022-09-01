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Нефтяной кризис на Западе обещает превзойти газовый уже в ближайшие недели
Западу грозят новые энергетические муки: нефтяной кризис обещает дополнить и даже превзойти газовый уже в ближайшие недели. Стратегические запасы нефти в Соединенных Штатах упали до небывало низких значений. В период резкого роста цен на бензин президент Байден распорядился их расконсервировать и направить черное золото на внутренний рынок. Теперь запасы надо пополнять, а свободного рыночного ресурса нет. Это может означать сразу два ценовых скачка: на бензин - в Штатах, и на нефть - в рамках торгов на крупнейших биржах планеты. The Wall Street Journal сообщает, завтра лидеры G7 проведет переговоры по поводу ограничения цен на черное золото с возможным изъятием сверхприбыли.
13 стран ЕС отрезаны от российского топлива
В Европе среднемесячная стоимость электроэнергии в августе стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа - особенно после объявления об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ.
Цена на газ в ЕС по итогам лета выросла почти в 3 раза - до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. И это не предел. В настоящее время 13 государств - членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа.
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