Нефтяной танкер и фрегат Норвежского военно-морского флота столкнулись у побережья Норвегии

Столкновение нефтяного танкера и фрегата Норвежского военно-морского флота произошло у западного побережья Норвегии. В результате фрегат начал заполняться водой, и 137 членов экипажа с судна эвакуировали. Сейчас все усилия направлены на спасение военного корабля. Жизням 23 человек, находящихся на борту танкера, ничто не угрожает, они не пострадали. Танкер перевозил 650 000 баррелей нефти-сырца. Риска того, что нефть выльется в море, пока нет.