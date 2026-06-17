Нефтяные монархии заплатят 300 млрд долларов за восстановление Ирана по сделке с США

"Ну, я бы хотел сначала добиться официального соглашения, прежде чем мы это сделаем, но у меня нет с этим проблем. Это хороший документ. Вот что в нем говорится: у Ирана никогда не будет ядерного оружия, вот что там написано. И я бы сказал, что это примерно на 99,9 % то, чего я хотел, потому что мы не могли этого допустить. Теперь, в дополнение к этому, пролив будет открыт для прохода без взимания платы. И он останется бесплатным по истечении 60 дней переговоров. Он бесплатный, и точка. Когда он откроется навсегда, он будет и впредь бесплатным".