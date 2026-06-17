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Нефтяные монархии заплатят 300 млрд долларов за восстановление Ирана по сделке с США
Подписание меморандума между Ираном и США обрастает новыми подробностями. Стало известно, что Трамп потребовал от Израиля вывода войск с юга Ливана. Сделать это необходимо до 19 июня.
Официальный Тель-Авив, вопреки воинственной риторике, похоже, исполняет данное требование. Хотя эпизодические обстрелы еще имеют место, подразделения ЦАХАЛ отведены, по некоторым данным, от города Набатия.
При этом, как утверждают израильские СМИ, содержание ирано-американского меморандума до сих пор остается тайной даже для ближайших союзников США: Тель-Авив запросил текст документа у Трампа, но не получил его. Глава Белого дома отмечает, что публиковать документ до момента подписания не видит необходимости.
Дональд Трамп, президент США:
"Ну, я бы хотел сначала добиться официального соглашения, прежде чем мы это сделаем, но у меня нет с этим проблем. Это хороший документ. Вот что в нем говорится: у Ирана никогда не будет ядерного оружия, вот что там написано. И я бы сказал, что это примерно на 99,9 % то, чего я хотел, потому что мы не могли этого допустить. Теперь, в дополнение к этому, пролив будет открыт для прохода без взимания платы. И он останется бесплатным по истечении 60 дней переговоров. Он бесплатный, и точка. Когда он откроется навсегда, он будет и впредь бесплатным".
В дополнение к этому Трамп сообщил, что не считает нужным добиваться вывоза обогащенного урана с территории Ирана.
Также известно, что меморандум предполагает разморозку иранских активов за рубежом и реализацию программы восстановления страны на сумму в 300 млрд долларов. Тяжесть финансирования этого проекта ляжет на плечи нефтяных монархий Персидского залива.