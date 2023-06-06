Негатив европейцев по отношению к украинским беженцам растет

Представители ЕС всерьез опасаются роста негатива по отношению к украинским беженцам. Об этом свидетельствует отчет комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним доходом в принимающих обществах, говорится в докладе, неуклонно нарастает усталость от потока гостей из Украины. Причем сами беженцы зачастую разрываются между принимающей их страной и домом. Так что европейские компании не спешат в них инвестировать.