В первое воскресенье октября в Латвии прошли выборы (проходят раз в четыре года) в парламент страны, Сейм. В марте 2027 года в Эстонии тоже будут избирать парламент Рийгикогу. Но сейчас речь пойдет не об избирательном процессе, а об его отсутствии.

В обеих странах живут люди, которым на законодательном уровне запрещено приближаться к избирательным урнам. В своих карманах они носят паспорта негражданина. Так и написано: негражданин Латвии, негражданин Эстонии.

После распада СССР эти две постсоветские республики решили паспорта граждан новообразованных независимых государств выдавать только тем, кто жил в Латвии или Эстонии до 1940 года и их прямым потомкам. Если вы приехали в Латвию в советское время, то в 1993 году оказались негражданином. И даже если вас принудительно из БССР или РСФСР фашисты пригнали в Латвию и Эстонию на рабские работы в годы Великой Отечественной войны, в 1993-м вы все равно становились негражданином.

Кстати, в соседней Литве политики приняли нулевой вариант гражданства, и всем постоянным жителям Литовской ССР дали паспорта на момент выхода республики из СССР. Может быть, причина кроется в том, что Литва в границах 1991 года сильно отличалась от Литвы 1940 года, и деление на жителей до 1940-го и после поставило бы вопрос принадлежности Мемельского края, или Клайпеды? Но злая ирония судьбы в том, что неграждане Эстонии и неграждане Латвии в последний раз ходили на выборы при СССР и голосовали за Верховные Советы еще союзных республик, которые позднее лишили их права голоса.

В октябре 1993 года, когда Верховным Советом Латвии был принят закон о негражданах, в Латвии мгновенно гражданство потеряли свыше 830 тыс. человек. Для 2,5-миллионной страны это каждый третий. Когда карманные западные эксперты критиковали Латвию или Эстонию за неграждан, местные прибалтийские политики отвечали на упреки, мол, если бы в Латвии или Эстонии не было так много русских, тоже бы пошли на нулевой вариант. Понимаете логику? Слишком много русских.

Факт Сегодня в Латвии около 170 тыс. человек считаются негражданами, в Эстонии - около 70 тыс.

На критику из Европы, мол, люди здесь родились и прожили всю жизнь, так почему их не сделать гражданами, треть века от политиков Латвии и Эстонии слышен синхронный ответ: неграждане в любой момент могут сдать экзамен, стать гражданами, а пока они сами не хотят. Не чувствуют, так сказать, свои связи с латвийским государством. Враги, буквально пятая колонна.

В Латвии процедура принятия гражданства называется натурализацией. Владея латышским языком после советской школы на уровне родного, имея память, не составляет никакого труда сдать тест на знание языка, истории Латвии и написать наизусть текст гимна страны. Унизительно и гадко только рассказывать их версию истории: Латвия, оказывается, была оккупирована Советским Союзом, а Красная армия не была освободительницей. Героями Латвии являются солдаты добровольческого латышского легиона Ваффен СС. Кстати, легионеры давали присягу в годы ВОВ лично Адольфу Гитлеру.

Но даже блестящая сдача экзамена с правильной версией истории не гарантирует в Латвии паспорт гражданина, потому что списки натурализованных в Латвии еженедельно на своем заседании утверждает Кабинет министров. К примеру, русско-латвийского политика Юрия Петропавловского правительство латвийского государства объявило угрозой национальной безопасности, отказав в паспорте гражданина еще в 2004 году до всяких крымских историй и СВО, хотя выпускник латышского потока Латвийской академии художеств Петропавловский по-латышски говорил лучше, чем президент страны. Кроме того, Петропавловский был сопредседателем Русского союза Латвии.

Или еще один пример. Русскому поэту и журналисту Латвии Владимиру Линдерману правительство тоже отказало в натурализации, потому что он был застрельщиком референдума в 2012 году о присуждении русскому языку в Латвии статуса официального, поэтому разговоры о том, что люди могут принять гражданство, но не хотят, чистой воды вранье.

Запрет ходить на выборы не единственный. Список запретов на профессии для неграждан внушительный. Неграждане Латвии не могут быть военными, полицейскими, адвокатами, судьями, пилотами воздушных судов. Негражданам даже запрещено тушить пожары и спасать людей. Сегодня это около 80 ограничений на ту или иную деятельность в профессии.

В Эстонии ситуация аналогичная, но там все-таки был другой нюанс. До недавнего времени эстонцы наделяли неграждан пассивным избирательным правом на муниципальном уровне. Говоря человеческим языком, неграждане Эстонии не могли баллотироваться в депутаты сами, но могли ходить на выборы и голосовать за кандидатов граждан. Но только на местных выборах городских дум, сельсоветов, уездов, волостей. Парламент страны избирать они не могут. А после начала СВО политики Эстонии стали говорить о лишении неграждан и этого права голоса с 2029 года. А теперь давайте вспомним, какие страны по соседству энергичнее всего критикуют Беларусь за недемократические выборы? Правильно, именно те, в которых собственные жители не допущены до избирательных урн.

Главное фото: magnific.com