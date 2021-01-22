Неисправное газовое оборудование - вероятная причина пожара в Харькове

Неисправное газовое оборудование могло стать причиной смертельного пожара в доме престарелых в Харькове. Он случился накануне. Погибли 15 человек, еще 5 пострадавших находятся в больнице. По данным полиции, задымление могло начаться с газового счетчика. В городе сегодня объявлен день траура. Полиция возбудила уголовное дело. Задержан управляющий пансионатом.