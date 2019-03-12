Неисправность Boeing 737. Нарушения в системе управления полетом могли привести к трагедии

На всех пассажирских лайнерах Boeing 737 МАХ 8 установят новое программное обеспечение. В американской корпорации заявили, что обновить бортовые системы якобы решили ещепо итогам расследования первой катастрофы в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Тем не менее, объявлено об этом только сейчас - после второго за последние полгода крушения нового лайнера в Эфиопии. По предварительной версии, автоматика тащила самолет к земле в то время как пилоты, набирая высоту, пытались выровнять борт в воздухе. Напомним, трагедия над Аддис-Абебой унесла жизни 157 человек, в том числе 22 сотрудников ООН.



Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня направил соболезнование Генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу. Между тем Китай, Великобритания Сингапур, Мексика, Австралия, Оман и Вьетнам запретили полеты новых "боингов". В Индии ужесточили правила их эксплуатации. Летать на Boeing 737 восьмой модели уже отказываются и сами пилоты. Так произошло в Аргентине.