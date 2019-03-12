3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Неисправность Boeing 737. Нарушения в системе управления полетом могли привести к трагедии
На всех пассажирских лайнерах Boeing 737 МАХ 8 установят новое программное обеспечение. В американской корпорации заявили, что обновить бортовые системы якобы решили ещепо итогам расследования первой катастрофы в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Тем не менее, объявлено об этом только сейчас - после второго за последние полгода крушения нового лайнера в Эфиопии. По предварительной версии, автоматика тащила самолет к земле в то время как пилоты, набирая высоту, пытались выровнять борт в воздухе. Напомним, трагедия над Аддис-Абебой унесла жизни 157 человек, в том числе 22 сотрудников ООН.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня направил соболезнование Генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу. Между тем Китай, Великобритания Сингапур, Мексика, Австралия, Оман и Вьетнам запретили полеты новых "боингов". В Индии ужесточили правила их эксплуатации. Летать на Boeing 737 восьмой модели уже отказываются и сами пилоты. Так произошло в Аргентине.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
Богодель: То, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в регионе - очень важно
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
Проект "Руководитель будущего" объединил студентов БГУ. Расскажем, на что направлена инициатива
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов