Неизвестный открыл огонь по людям в кафе в Кельне

Неизвестный открыл огонь в турецком кафе в Кельне, сообщает газета Bild. На месте преступления полиция обнаружила множество пулевых отверстий. Территория оцеплена. Злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее в Кельне и окрестностях уже сообщалось о других случаях стрельбы. Последнее время подобные инциденты происходят и в других крупных городах Германии, в том числе Берлине. Как сообщают СМИ, в стране активизировались преступные группировки, которые занимаются рэкетом.