Неизвестные открыли огонь возле Стены Плача в Иерусалиме

Массовая стрельба в Иерусалиме. Неизвестные открыли огонь по автобусу возле Стены Плача, после чего скрылись с места преступления. Семь человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии. Личности и мотивы преступников неизвестны, однако пока полиция в качестве основной рассматривает версию теракта. В городе мобилизованы дополнительные силы правоохранителей.