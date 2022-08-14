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Неизвестные открыли огонь возле Стены Плача в Иерусалиме

Массовая стрельба в Иерусалиме. Неизвестные открыли огонь по автобусу возле Стены Плача, после чего скрылись с места преступления. Семь человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии. Личности и мотивы преступников неизвестны, однако пока полиция в качестве основной рассматривает версию теракта. В городе мобилизованы дополнительные силы правоохранителей.

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