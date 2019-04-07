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Неизвестные открыли стрельбу в датском городе Херсхольм

Это в 30 километрах от столицы. В результате инцидента пострадали несколько человек. В причастности к атаке в пригороде Копенгагена задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет. Расследование продолжается.

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