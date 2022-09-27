Главе ВОЗ угрожают неизвестные

Глава Всемирной организации здравоохранения ТедросГебрейесус рассказал, что на фоне пандемии COVID-19 стал получать сообщения с угрозами, пишет БелТА.



Гендиректор ВОЗ рассказал, что получает много сообщений через СМС с угрозами жизни. Тедрос Гебрейесус отметил, что не имеет понятия, откуда те, кто пишет ему сообщения, получили его номер телефона.



Гебрейесус заявил, что теперьу его дома установлена сигнализация, а подчиненные настоятельно рекомендуют ему нанять постоянную охрану.