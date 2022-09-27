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Главе ВОЗ угрожают неизвестные

Главе ВОЗ угрожают неизвестные

Глава Всемирной организации здравоохранения ТедросГебрейесус рассказал, что на фоне пандемии COVID-19 стал получать сообщения с угрозами, пишет БелТА.

Гендиректор ВОЗ рассказал, что получает много сообщений через СМС с угрозами жизни. Тедрос Гебрейесус отметил, что не имеет понятия, откуда те, кто пишет ему сообщения, получили его номер телефона.

Гебрейесус заявил, что теперьу его дома установлена сигнализация, а подчиненные настоятельно рекомендуют ему нанять постоянную охрану.

Фото:pixabay.com

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