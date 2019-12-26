Неизвестные в масках открыли стрельбу во Франции

Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице французского города Безансон. Трое пострадали. Один из них в критическом состоянии, несколько пуль попали ему в грудь. По данным местной прессы, стрелявших было около четырех человек. Полицейские обнаружили на месте инцидента 15 гильз и гранату. Начато расследование.