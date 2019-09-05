Неизвестный экстремал в центре российской столицы

Невольными свидетелями прогулки в облаках стали прохожие на территории элитного комплекса "Москва-Сити" в центре российской столицы. Неизвестный экстремал прошелся по тросу, натянутому между двух башен на головокружительной высоте. Оказалось, все это тренировка в преддверии Дня города. Семеро спортсменов, в том числе иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции и Канады, собираются поставить мировой рекорд. Новое достижение будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса, для чего в российскую столицу приедет ее представитель.



