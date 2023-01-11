Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа - 6 человек ранено

В Париже произошло ЧП - утром на Северном вокзале французской столицы мужчина с ножом напал на прохожих и ранил предварительно 6 человек, в том числе сотрудника пограничной полиции. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, а затем его задержали.