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Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа - 6 человек ранено
В Париже произошло ЧП - утром на Северном вокзале французской столицы мужчина с ножом напал на прохожих и ранил предварительно 6 человек, в том числе сотрудника пограничной полиции. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, а затем его задержали.
Территория, где произошло нападение, оцеплена. Движение поездов на некоторое время прерывали, но вокзал продолжает работать в штатном режиме.
Фото:pixabay.com
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