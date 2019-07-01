Неизвестный объект упал на Кипре

По словам очевидцев, на окраинах Никосии появилась вспышка в небе, а затем произошли три взрыва. Пострадавших нет. Как сообщает пресса, рухнуть могла зенитная ракета или военный самолет. Также есть версии, что ЧП связано с военными операциями на Ближнем Востоке.