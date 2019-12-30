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Неизвестный открыл огонь в центре Берлина

Он произвел несколько выстрелов в здании магазина в районе Фридрихштрассе. Информация о пострадавших не уточняется. Полиция развернула операцию по поимке злоумышленника, район ЧП оцеплен. По предварительным данным, стрельбу мог устроить грабитель.

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