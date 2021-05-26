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Неизвестный открыл огонь во время акции в память Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Стрельба в прямом эфире. Неизвестный открыл огонь во время акции в память Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выстрелы попали в объективы журналистов, которые вели репортаж о годовщине гибели афроамериканца.

Нападавшему удалось скрыться. Он успел ранить лишь одного человека - его жизни ничего не угрожает. Полиция разыскивает стрелка.


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