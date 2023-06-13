Неизвестный открыл стрельбу в американском Денвере, ранены девять человек

Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Денвер, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек, сообщает БЕЛТА.

По данным правоохранителей, неизвестный открыл стрельбу во время уличного празднования болельщиками чемпионства команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер". Стрельба произошла примерно через 3,5 часа после игры в месте, где собралась большая толпа из болельщиков.