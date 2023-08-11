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Неизвестный открыл стрельбу в ресторане Филадельфии, два человека погибли

В США произошло очередное ЧП с применением огнестрельного оружия в общественном месте. В ресторане быстрого питания в Филадельфии неизвестный в маске открыл огонь по людям. Нападавший произвел 14 выстрелов в двух мужчин. Оба скончались: один - на месте происшествия, второй - в больнице. Стрелявшему удалось скрыться. Полиция его ищет.

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