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Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске - погибли 9 человек, в их числе дети

Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске - погибли 9 человек, в их числе дети

Сегодня в школе № 88 в Ижевске (Россия) неизвестный открыл стрельбу. По данным ТАСС на 11:57, погибли девять человек, в числе которых пятеро детей.

Вот основные факты об инциденте, которые известны на данный момент:

  • По данным Следственного комитета, девять человек погибли, в том числе пятеро детей. МВД сообщало о шести жертвах и 20 пострадавших. В частности, погиб охранник учебного заведения.

  • Ученики и учителя эвакуированы.

  • По предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Пока его личность не установлена. СК сообщил, что он был одет в майку с нацисткой символикой и в балаклаву.

  • Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

  • Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия. По его словам, привлечены все силы и средства, на месте работают спецслужбы, скорая.

  • Минпросвещения направило своих сотрудников в Ижевск. Группу специалистов для оказания медпомощи направил туда и Минздрав.

Расследование дела о стрельбе будет вести центральный аппарат СК.Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Там учатся 982 школьника и работают 80 учителей.

Фото:pixabay.com

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