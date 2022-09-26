Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске - погибли 9 человек, в их числе дети

По данным Следственного комитета, девять человек погибли, в том числе пятеро детей. МВД сообщало о шести жертвах и 20 пострадавших. В частности, погиб охранник учебного заведения.

Ученики и учителя эвакуированы.

По предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Пока его личность не установлена. СК сообщил, что он был одет в майку с нацисткой символикой и в балаклаву.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия. По его словам, привлечены все силы и средства, на месте работают спецслужбы, скорая.